"Lea - Un nuovo giorno" anticipazioni, trama e cast: cosa sappiamo (Di martedì 8 febbraio 2022) In attesa di poter vedere "Lea - Un nuovo giorno" in televisione ecco quali sono tutte le anticipazioni della serie tra trama e cast. “Lea – Un nuovo giorno”: tutte le anticipazioni, la trama e il cast su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) In attesa di poter vedere "Lea - Un" in televisione ecco quali sono tutte ledella serie tra. “Lea – Un”: tutte le, lae ilsu Donne Magazine.

Advertising

Tg1Rai : Racconta una storia di rinascita e di speranza la nuova fiction 'Lea, un nuovo giorno', con #AnnaValle e… - ReggioPress : L’attrice reggiana Eleonora Giovanardi nella fiction Rai “Lea, un giorno nuovo”. VIDEO - Tele_nauta : Lea, un nuovo giorno: la nuova serie con #AnnaValle da stasera su Rai 1 - VerRiccardo : RT @Raiofficialnews: “Una storia di rinascita, al femminile”. #LeaUnNuovoGiorno, con Anna Valle, @giorgiopasotti e @iamMehmetGunsur. In pri… - infoitcultura : I look più in di Eleonora Giovanardi la dott.ssa Galgano in Lea un nuovo giorno -