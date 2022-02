(Di martedì 8 febbraio 2022) Manca davvero poco al debutto di una nuova serie tv di Rai 1. Stiamo parlando di Lea-Un, che prenderà il via proprio stasera, martedì 8, inserata: dopo Doc nelle tue mani, che sta riscuotendo un enorme successo, anche questa fiction è ambientata in ospedale ed è un medical drama. Ma cosa succederà nella? Lea-UnLea Unè un medical drama ed è incentrato su un tema molto delicato: il lutto perinatale. La protagonista è Leaelli, un’infermiera pediatrica che dopo il divorzio da Marco, suo marito, torna a ...

Advertising

CorriereCitta : Lea- Un nuovo giorno, anticipazioni prima puntata 8 febbraio 2022: trama episodi, cast e quante puntate sono… - zazoomblog : Lea Un nuovo giorno location: dov’è stato girato? - #nuovo #giorno #location: #dov’è - SerieTvserie : Lea Un nuovo giorno: prima puntata, cast e location della nuova fiction con Anna Valle - tvblogit : Lea Un nuovo giorno: prima puntata, cast e location della nuova fiction con Anna Valle - SpettacoloMania : Al via stasera su @RaiUno #LeaUnNuovoGiorno Abbiamo videointervistato @AnnaVaIIe @banijaystudios -

Ultime Notizie dalla rete : Lea nuovo

Su qualunque set si trovi, per concentrarsi Anna Valle ascolta della musica in cuffia. "Canzoni rock - precisa lei - quelle che mi caricano di più". Ecco spiegato perché sul set di, ungiorno (serie diretta da Isabella Leoni e co - interpretata con Giorgio Pasotti, da stasera per quattro martedì su Raiuno) la bella attrice romana ascoltasse continuamente i Mumford and ...Cast e personaggi diUnGiorno sono pronti ad occupare il prime time di Rai1 a partire da oggi, 8 febbraio. La settimana post - Sanremo 2022 continua ad essere affollata di fiction e dopo il debutto de L'Amica ...L’attrice reggiana Eleonora Giovanardi (foto) è tra i protagonisti della fiction dal titolo "Lea, un giorno nuovo". La prima delle quattro puntate, stasera su Rai1 alle 21,25. Un medical drama, che si ...Martedì 8 febbraio 2022, alle ore 21:25 la nuova serie televisiva in onda su RaiUno dal titolo "Lea un nuovo giorno" con Anna Valle nel cast.