Lea-Un nuovo giorno anticipazioni: la trama della prima puntata (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto pronto per il debutto della nuova serie tv di Rai 1. Anna Valle è la protagonista di Lea, che debutta questa sera e che occuperà il martedì, per 4 appuntamenti. Oggi, 8 febbraio 2022, la prima puntata di Lea-Un nuovo giorno con una infermiera protagonista della serie tv che ci porta a Ferrara, ancora una volta in un ospedale. Dopo il successo di Fino all’ultimo battito e il grande amore del pubblico di Rai 1 per Doc-Nelle tue mani, questa volta la Rai cerca nel volto rassicurante di Anna Valle, la sua protagonista femminile da record di ascolti. Funzionerà? Lo scopriremo solo dopo questa prima puntata di Lea. Vediamo adesso le anticipazioni per la prima puntata di Lea-Un nuovo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto pronto per il debuttonuova serie tv di Rai 1. Anna Valle è la protagonista di Lea, che debutta questa sera e che occuperà il martedì, per 4 appuntamenti. Oggi, 8 febbraio 2022, ladi Lea-Uncon una infermiera protagonistaserie tv che ci porta a Ferrara, ancora una volta in un ospedale. Dopo il successo di Fino all’ultimo battito e il grande amore del pubblico di Rai 1 per Doc-Nelle tue mani, questa volta la Rai cerca nel volto rassicurante di Anna Valle, la sua protagonista femminile da record di ascolti. Funzionerà? Lo scopriremo solo dopo questadi Lea. Vediamo adesso leper ladi Lea-Un...

Advertising

Tg1Rai : Racconta una storia di rinascita e di speranza la nuova fiction 'Lea, un nuovo giorno', con #AnnaValle e… - VerRiccardo : RT @Raiofficialnews: “Una storia di rinascita, al femminile”. #LeaUnNuovoGiorno, con Anna Valle, @giorgiopasotti e @iamMehmetGunsur. In pri… - infoitcultura : I look più in di Eleonora Giovanardi la dott.ssa Galgano in Lea un nuovo giorno - giorgiopasotti : RT @Tg1Rai: Racconta una storia di rinascita e di speranza la nuova fiction 'Lea, un nuovo giorno', con #AnnaValle e #GiorgioPasotti. Stase… - TV_Italiana : #Rai1 continua con la carica delle cento e uno fiction: stasera parte #LeaUnNuovoGiorno. -