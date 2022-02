Lea – Un Nuovo Giorno: Anna Valle torna su Rai 1 nei panni di un’infermiera «impulsiva ma mai irrazionale» come lei (Di martedì 8 febbraio 2022) Lea Un Nuovo Giorno - Anna Valle Doc ha riacceso il genere medical in Italia e su Rai 1, dopo un medico capace di empatizzare con i propri pazienti, arriva adesso un’infermiera pediatrica alla quale è stata negata la maternità e che saprà mettere a frutto il suo dolore per aiutare chi ha bisogno. E’ la protagonista di Lea – Un Nuovo Giorno, una coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy in quattro puntate in partenza questa sera alle 21.25, che cast tecnico ed artistico dedicano a “coloro che ci hanno aiutati a superare il momento tragico della pandemia, medici e infermieri che fanno un lavoro speciale perchè ha a che fare con il dolore degli altri“. La protagonista Anna Valle, dopo Luce dei Tuoi Occhi e La Compagnia del ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 febbraio 2022) Lea UnDoc ha riacceso il genere medical in Italia e su Rai 1, dopo un medico capace di empatizzare con i propri pazienti, arriva adessopediatrica alla quale è stata negata la maternità e che saprà mettere a frutto il suo dolore per aiutare chi ha bisogno. E’ la protagonista di Lea – Un, una coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy in quattro puntate in partenza questa sera alle 21.25, che cast tecnico ed artistico dedicano a “coloro che ci hanno aiutati a superare il momento tragico della pandemia, medici e infermieri che fanno un lavoro speciale perchè ha a che fare con il dolore degli altri“. La protagonista, dopo Luce dei Tuoi Occhi e La Compagnia del ...

Advertising

Amoroso997 : RT @Tg1Rai: Racconta una storia di rinascita e di speranza la nuova fiction 'Lea, un nuovo giorno', con #AnnaValle e #GiorgioPasotti. Stase… - VerRiccardo : RT @Raiofficialnews: “È un personaggio che mi è piaciuto subito, mi piace come Lea affronti il suo lavoro, protetta da un gruppo di lavoro… - VerRiccardo : RT @Raiofficialnews: 'Ogni perdita porta in sé la capacità di rinascere. Ed è proprio questo il tema centrale del racconto: ogni giorno è u… - infoitcultura : ‘Lea, un nuovo giorno’, ecco i look più belli di Eleonora Giovanardi - zazoomblog : I look più in di Eleonora Giovanardi la dott.ssa Galgano in Lea un nuovo giorno - #Eleonora #Giovanardi #dott.ssa -