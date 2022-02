Le regole del curling: come funziona lo sport che fa sognare l'Italia alle Olimpiadi (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner ce l'hanno fatta: la coppia del curling Italiano è in finale ai Giochi Olimpici di Pechino . Il duo azzurro ha sconfitto in semifinale la Svezia e tornerà a casa ... Leggi su quotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner ce l'hanno fatta: la coppia delno è in finale ai Giochi Olimpici di Pechino . Il duo azzurro ha sconfitto in semifinale la Svezia e tornerà a casa ...

Advertising

gabrieligm : Il tribunale di Napoli sospende Giuseppe Conte dalla carica di presidente del M5s perché eletto con uno statuto app… - fattoquotidiano : Scuola, nuove regole e vecchi problemi. La giungla del ritorno in classe per gli alunni in Dad… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Telefono Azzurro: 'Servono nuove regole per mondo digitale'. Una riflessione in occasione del Safer Inter… - diabolicus23 : @CellinoLuigi @MallardGio @anschiavo @emmevilla La trasmissibilità di Omicron ha cambiato le regole del gioco ma c’… - CMarziane : RT @RadioRadioWeb: Cosa possiamo aspettarci da una classe politica di quel livello, che non riesce nemmeno ad esprimere le regole base del… -