Le banche sostengono Piazza Affari | male il comparto oil

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuova giornata di guadagni per i titoli bancari quotati a: Bper Banca in attesa dei conti ha chiuso in rialzo del 4,71%, Mediobanca ha segnato un +2,98%, UniCredit un +2,33% ed Intesa Sanpaolo ha registrato un +2,01%. Incremento del 2,6% di Banco Bpm, il 2021 dell’istituto si è chiuso con un utile di 569 milioni di euro (21 milioni nel 2020 e 560 milioni per gli analisti), mentre Monte dei Paschi di Siena (+6,67%) ha annunciato che il Cda ha deciso il ritiro delle deleghe all’AD Guido Bastianini e la nomina di Luigi Lovaglio. Il 2021 dell’istituto toscano si è chiuso con un’ultima riga di conto economico positiva per 310 milioni di euro, dai -1,69 miliardi di un anno prima. Tra le performance peggiori del Ftse Mib, che ha segnato un +0,31% a 26.411,73 punti, troviamo invece quelle dei titoli del...