L'azzeccagarbugli Conte vittima dei suoi stessi errori (Di martedì 8 febbraio 2022) Statuto M5S bocciato dal tribunale di Napoli. Renzi inchioda Conte: "Scritto con la stessa chiarezza con cui scriveva i Dpcm". E infatti quei Dpcm a inizio pandemia a fecero schiantare l'Italia Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) Statuto M5S bocciato dal tribunale di Napoli. Renzi inchioda: "Scritto con la stessa chiarezza con cui scriveva i Dpcm". E infatti quei Dpcm a inizio pandemia a fecero schiantare l'Italia

Advertising

AntonioDonatoPa : RT @Barracciu: Nel 2008 la mia elezione a segretaria regionale del @pdnetwork è stata annullata da una sentenza del TAR Sardegna, è la legg… - florastr : RT @florastr: @guidomarchello @STEFANO_MISCHIA NN ME NE IMPORTA UN FICO SECCO..CA..VOLI LORO...MA SONO PROPRIO AZZECCAGARBUGLI... DAL CAPO… - florastr : @guidomarchello @STEFANO_MISCHIA NN ME NE IMPORTA UN FICO SECCO..CA..VOLI LORO...MA SONO PROPRIO AZZECCAGARBUGLI...… - CarterNicK50 : @chattie00 @GenghiniGiorgio @TgLa7 @GiuseppeConteIT La domanda è perché Conte presidente del Consiglio e i parlamen… - mariamacina : RT @Barracciu: #Conte , quello che diceva di voler essere “l’avvocato del popolo” e che non è riuscito nemmeno a fare l’avvocato di se stes… -