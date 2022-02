Lazio | Zaccagni sta convincendo tutti | il c t Mancini lo visiona da vicino

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Mattiaha conquistato la fiducia di Sarri e adesso anche il c.t.lo tiene d'occhio Mattiasogna la Nazionale. Dopo l'ottima prova fornita contro la Fiorentina, coi due assist decisivi per le reti di Immobile e Milinkovic-Savic, l'esterno ex Verona partirà titolare anche domani sera contro il Milan in Coppa Italia nei quarti di finale. Come riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, sugli spalti del Meazza ci sarà anche il CT Robertoche dopo averlo convocato per lo stage di fine gennaio è molto tentato di richiamarlo anche per i play-off di marzo. Serve una prova convincente:ha tutta l'intenzione di non deludere il Commissario Tecnico.