Lazio, Sarri: “La Copa Italia una delle competizioni più antisportive al mondo” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il bersaglio stavolta è la Coppa Italia, Sarri ci va giù duro: “Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo con un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene fatto. È palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre, la manifestazione è questa”, dice l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa. La Lazio domani affronterà il Milan nei quarti di finale della competizione. Scontro diretto, chi vince va avanti. Può succedere di tutto. Entrambe le squadre arrivano da due grandi risultati: “Loro hanno vinto un derby, una gara che può dare tanta benzina. Noi abbiamo vinto una partita importante. Noi abbiamo voglia, fame, sarà una partita difficilissima contro una squadra forte che sta lottando per lo scudetto. Dovremo giocarcela a ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) Il bersaglio stavolta è la Coppaci va giù duro: “Dispiace che la competizione sia unapiùdelcon un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene fatto. È palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre, la manifestazione è questa”, dice l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa. Ladomani affronterà il Milan nei quarti di finale della competizione. Scontro diretto, chi vince va avanti. Può succedere di tutto. Entrambe le squadre arrivano da due grandi risultati: “Loro hanno vinto un derby, una gara che può dare tanta benzina. Noi abbiamo vinto una partita importante. Noi abbiamo voglia, fame, sarà una partita difficilissima contro una squadra forte che sta lottando per lo scudetto. Dovremo giocarcela a ...

