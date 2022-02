Lazio | Sarri attacca la Coppa Italia | ' La competizione più antisportiva al mondo'

Advertising

Gazzetta_it : Sarri contro la nuova Coppa Italia: 'È il torneo più antisportivo del mondo' #MilanLazio - TuttoMercatoWeb : Lazio, Sarri: “La Coppa Italia è antisportiva: privilegia le squadre top per esigenze televisive” - CB_Ignoranza : 'Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”. Queste le parole di Maurizio… - Maremmamara1 : Se #Sarri conoscesse le regole, saprebbe che matematicamente era impossibile che ai quarti la #Lazio potesse giocar… - MondoNapoli : Lazio, Sarri: 'Coppa Italia? Torneo antisportivo, è un dispiacere. Vi spiego il motivo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

di Fabio Belli) PROBABILI FORMAZIOINI MILAN/ Diretta tv,darà spazio a Jovane Cabral? DIRETTA INTER ROMA STREAMING VIDEO TV CANALE 5: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA La diretta tv ...L'allenatore dellaMaurizionon le manda a dire e nemmeno questa volta ha deluso. 'Il Milan vinto un derby, una gara che può dare tanta benzina. Noi abbiamo vinto una partita importante. Dispiace che la ...Domani alle 21 big match per i quarti di finale di coppa: tra i biancocelsti un possibile cambio per reparto, i rossoneri puntano su Brahim ...“Il Milan vinto un derby, una gara che può dare tanta benzina. Noi abbiamo vinto una partita importante. Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo con un sorteggio che non ...