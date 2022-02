L’avvocato del popolo frenato da un cavillo Ma Conte ha una leadership salda e molto da guadagnare a ricucire con Di Maio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 8 febbraio 2022) Sembra incredibile, quasi fatto apposta: nel pieno della lotta intestina nel Movimento cinque stelle tra Giuseppee Luigi Di, proprio all’indomani delle dimissioni del ministro degli Esteri dal Comitato di garanzia dei pentastellati (leggi l’articolo), quando tutto sembrava finalmente risolto, a far ripiombare i grillini nel caos più nero, ci ha pensato il Tribunale di Napoli che ha sospeso in via cautelare il nuovo statuto, dunque le delibere del 3 e 5 agosto scorsi, che avevano dato il via alla rifondazione 5 stelle (leggi l’articolo). Statuto M5S sospeso. Ecco cosa ha deciso il Tribunale di Napoli. Il giudice: “Gravi vizi nel processo decisionale. Le delibere approvate in assenza del quorum” La decisione del giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa, è arrivata a metà pomeriggio: in attesa della ...