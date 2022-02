Lautaro sputo a Theo Hernandez, foto e video lo incastrano: qualcuno avrà visto? (Di martedì 8 febbraio 2022) Lo sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez durante il derby Inter-Milan sembra evidente, l’attaccante rischia la squalifica. Sembra non terminare mai il derby di Milano, anche perché tiene banco la questione Lautaro Martinez che ha rivolto un gesto bruttissimo nei confronti dell’esterno francese del Milan che era stato appena espulso e guadagnava gli spogliatoi. Nella giornata di ieri è esploso il caso Lautaro-Theo Hernandez con i video che hanno fatto vedere il gesto dell’attaccante argentino. Dai fotogrammi appare chiaro lo sputo di Lautaro Martinez, con un fotogramma in particolare che fa vedere il gesto deprecabile. Lautaro Martinez: ... Leggi su napolipiu (Di martedì 8 febbraio 2022) LodiMartinez adurante il derby Inter-Milan sembra evidente, l’attaccante rischia la squalifica. Sembra non terminare mai il derby di Milano, anche perché tiene banco la questioneMartinez che ha rivolto un gesto bruttissimo nei confronti dell’esterno francese del Milan che era stato appena espulso e guadagnava gli spogliatoi. Nella giornata di ieri è esploso il casocon iche hanno fatto vedere il gesto dell’attaccante argentino. Daigrammi appare chiaro lodiMartinez, con ungramma in particolare che fa vedere il gesto deprecabile.Martinez: ...

Gazzetta_it : Scintille tra Lautaro e Theo a fine derby: c'è stato anche uno sputo dell'interista? #intermilan - fanpage : Non si parla solo di calcio giocato per il derby #InterMilan: Lautaro accusato di un presunto sputo a Theo Hernandez - Corriere : Lautaro-Theo: insulti, rissa e un presunto sputo. Cosa è successo e cosa rischiano - giovafilareti : RT @SBertagna: La campagna sullo sputo inesistente di #Lautaro una delle robe più vergognose mai viste nella storia recente delle imbeccate… - FabrizioCorbia : RT @FusatoRiccardo: La tac con liquido di contrasto per cercare lo sputo di Lautaro verrà analizzata dai Nas che poi proporranno al giudice… -