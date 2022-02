L’austriaco Mayer conquista l’oro nel superG maschile (Di martedì 8 febbraio 2022) L’austriaco Matthias Mayer è diventato il primo uomo a vincere una medaglia d’oro di sci alpino in tre Olimpiadi consecutive dopo aver vinto il superG ai Giochi di Pechino martedì. Mayer, che ha vinto l’oro nella discesa libera a Sochi nel 2014 e il superG a Pyeongchang quattro anni fa, ha corso su “The Rock” in 1:19.94 con l’americano Ryan Cochran-Siegle a soli quattro centesimi di secondo dietro di lui. Tutti gli altri dietro L’austriaco Mayer Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo sciatore al primo posto in entrambe le discipline di velocità, si è dovuto accontentare di una medaglia di bronzo: la sua prima in un’Olimpiade ma comunque un ritorno deludente dopo il suo quinto posto in discesa. Mayer aveva ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 febbraio 2022)Matthiasè diventato il primo uomo a vincere una medaglia d’oro di sci alpino in tre Olimpiadi consecutive dopo aver vinto ilai Giochi di Pechino martedì., che ha vintonella discesa libera a Sochi nel 2014 e ila Pyeongchang quattro anni fa, ha corso su “The Rock” in 1:19.94 con l’americano Ryan Cochran-Siegle a soli quattro centesimi di secondo dietro di lui. Tutti gli altri dietroIl norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo sciatore al primo posto in entrambe le discipline di velocità, si è dovuto accontentare di una medaglia di bronzo: la sua prima in un’Olimpiade ma comunque un ritorno deludente dopo il suo quinto posto in discesa.aveva ...

Advertising

periodicodaily : L’austriaco Mayer conquista l’oro nel superG maschile #Mayer #SuperG #pechino - toMMilanello : L’austriaco #Mayer vince il #SuperG olimpico. Male i nostri: solo 18º #Marsaglia, addirittura 21º #Paris. Flop… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: L'austriaco rischia grosso in partenza, dove per poco non apre il cancelletto al momento sbagliato! Poi si scatena nel fi… - Eurosport_IT : L'austriaco rischia grosso in partenza, dove per poco non apre il cancelletto al momento sbagliato! Poi si scatena… - RSIsport : ?????? Giornata no per la Svizzera nel super G olimpico: Marco Odermatt e Beat Feuz escono di scena. L'austriaco Matth… -