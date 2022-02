Laurent Baffie cash | “J’ai les mots ‘pute’ et ‘salope’ très faciles”

Leggi su cityroma

(Di martedì 8 febbraio 2022)assume ses propos et ses actes. Dans les colonnes du Parisien, mardi 8 février 2022, il est revenu sur le spectacle Le Lâcher de salopes, qu’il a écrit avec et pour Jean-Marie Bigard. “J’assume ma grossièreté. Je ne clame pas sur tous les toits que je suis un féministe convaincu, parce que je fais partie de l’ancienne génération etles“pute’ et ‘salope”, mais je n’ai rien à prouver ni à me faire parsonner. Les gens pensent ce qu’ils veulent de moi. Ce spectacle me tenait à coeur, je l’ai fait, j’en suis heureux“, a-t-il ainsi déclaré. Ces derniers mois, le célèbre humoriste a choisi de changer sa façon de voir les choses. “Il y a parfois des dérives dans les dénonciations, mais je préfère que la peur change de camp, quitte à ce qu’il y ait ...