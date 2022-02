Laura Pausini, sua figlia Paola compie 9 anni: la festa a tema Titanic (Di martedì 8 febbraio 2022) Laura Pausini festeggia il compleanno di sua figlia Paola Era l’8 febbraio 2013 quando Laura Pausini annunciava sui suoi social l’arrivo di sua figlia Paola, nata dall’amore col suo storico compagno Paolo Carta. Da allora la cantante italiana più famosa al mondo ha mostrato ai suoi fan, e non solo, il legame speciale che la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 8 febbraio 2022)festeggia il compleanno di suaEra l’8 febbraio 2013 quandoannunciava sui suoi social l’arrivo di sua, nata dall’amore col suo storico compagno Paolo Carta. Da allora la cantante italiana più famosa al mondo ha mostrato ai suoi fan, e non solo, il legame speciale che la L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

LauraPausini : E ora finalmente posso dirlo a tutti: “Laura Pausini - Piacere di conoscerti” arriva il 7 aprile in esclusiva su… - trash_italiano : #Eurovision2022: conducono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan - #Sanremo2022 - rmc_official : “Escucha” è premiato come Miglior album Pop latino dell’anno. #LauraPausini #8febbraio - Novella_2000 : La figlia di Laura Pausini compie 9 anni: per lei un party a tema...Titanic (FOTO) - Jota20Jota : RT @rmc_official: “Escucha” è premiato come Miglior album Pop latino dell’anno. #LauraPausini #8febbraio -