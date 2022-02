Laura Pausini festeggia il compleanno della figlia Paola a tema Titanic (Di martedì 8 febbraio 2022) Laura Pausini festeggia ill compleanno della figlia Paola con un party a tema Titanic. La bambina compie 9 anni, nata dall’amore con Paolo Carta, e sui social arrivano le foto del suo giorno speciale. Una torta con il Titanic, inviti che sono carte d’imbarco e il cuore dell’oceano al collo di Paola, in un elegante abito Elisabetta Franchi. Quando il film Titanic uscì al cinema, Paola non solo non era ancora nata ma non era neanche nei progetti di mamma e papà. La storia del Titanic però l’ha appassionata al punto che Laura ha deciso di farle vedere il successo con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Poi, una festa a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022)illcon un party a. La bambina compie 9 anni, nata dall’amore con Paolo Carta, e sui social arrivano le foto del suo giorno speciale. Una torta con il, inviti che sono carte d’imbarco e il cuore dell’oceano al collo di, in un elegante abito Elisabetta Franchi. Quando il filmuscì al cinema,non solo non era ancora nata ma non era neanche nei progetti di mamma e papà. La storia delperò l’ha appassionata al punto cheha deciso di farle vedere il successo con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Poi, una festa a ...

Advertising

LauraPausini : E ora finalmente posso dirlo a tutti: “Laura Pausini - Piacere di conoscerti” arriva il 7 aprile in esclusiva su… - trash_italiano : #Eurovision2022: conducono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan - #Sanremo2022 - rmc_official : “Escucha” è premiato come Miglior album Pop latino dell’anno. #LauraPausini #8febbraio - Fenix_1601 : RT @lavocedellapau: Ma parliamo del fatto che Laura Pausini sia nell’header della pagina degli oscars - PilarRa20741880 : ????? Here’s a song for you… Non c'è by Laura Pausini -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Oscar 2022, 13esima nomination per Diane Warren e prima per Beyoncé. Ma vincerà Billie Eilish? Sfuggita l'anno scorso con Io Si (Seen) di Laura Pausini, la statuetta agognata di Diane potrebbe scappare anche nel 2022. Se così fosse sarebbe la 5a candidatura fallita negli ultimi 5 anni. Da ...

Silvio Orlando con La vita davanti a sé al Teatro Arena del Sole di Bologna e al Teatro Storchi di Modena ... la seconda nel 2021 il Nastro di Platino ai Nastri d'Argento, il David di Donatello come migliore attrice a Sophia Loren e il Golden Globe per la miglior canzone originale di Laura Pausini. Un ...

La figlia di Laura Pausini festeggia il compleanno stile Titanic La figlia di Laura Pausini e Paolo Carta ha appena festeggiato il compleanno, ha già compiuto 9 anni e la sua mamma è così orgogliosa della sua piccolina. Party a tema Titanic per Paola Carta, una ...

Eurovision 2022: ecco chi potrebbe rappresentare San Marino A maggio finalmente si svolgerà l’Eurovision 2022, che come sappiamo si terrà a Torino. A condurre l’evento saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, mentre a rappresentare l’Italia saranno ...

Sfuggita l'anno scorso con Io Si (Seen) di, la statuetta agognata di Diane potrebbe scappare anche nel 2022. Se così fosse sarebbe la 5a candidatura fallita negli ultimi 5 anni. Da ...... la seconda nel 2021 il Nastro di Platino ai Nastri d'Argento, il David di Donatello come migliore attrice a Sophia Loren e il Golden Globe per la miglior canzone originale di. Un ...La figlia di Laura Pausini e Paolo Carta ha appena festeggiato il compleanno, ha già compiuto 9 anni e la sua mamma è così orgogliosa della sua piccolina. Party a tema Titanic per Paola Carta, una ...A maggio finalmente si svolgerà l’Eurovision 2022, che come sappiamo si terrà a Torino. A condurre l’evento saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, mentre a rappresentare l’Italia saranno ...