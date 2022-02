Latina | estumulazione di massa al cimitero | la denuncia di Codici

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 febbraio 2022)– “Molto probabilmente moltissimi cittadini titolari di concessioni per tumulazioni presso ilurbano dinon sono venuti a conoscenza che sul sito del Comune è stata autorizzata la pubblicazione di un lungo elenco di salme da estumulare“. A parlare è il responsabile provinciale di, Centro per i diritti dei cittadino, Antonio Bottone. “Tale elenco – specifica Bottoni – comprende defunti tumulati tra il 1980 ed il 1988 (molti dei quali deceduti in periodi di gran lunga precedenti al 1980) ed esso diventerà definitivo il prossimo 8 marzo. In base al Regolamento di Polizia mortuaria approvato il 29 aprile 2021 la mancata presentazione presso gli uffici di Ipogeo costituirà adesione all’, i cui costi saranno comunque posti a carico degli eredi delle salme ...