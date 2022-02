L' allarme di Cingolani | la cautela di Franco | così il caro bollette investe il Pnrr

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 febbraio 2022) "Mi preoccupa il costo dell’energia. Il suo aumento, nell’arco del prossimo anno, rischia di avere un costo superiore all’intero": ilcontinua ad allarmare il governo, a spaventare l'economia e la ripresa. Dalle pagine della Stampa, il ministro per la Transizione ecologica Robertolancia l', mette in guardia sui rischi e sulle prospettive di una situazione che va affrontata subito, tenendo da parte l'ideologia. "Questo ci dice che il cosiddetto piano Marshall non è la soluzione a tutti i nostri mali. Dipende da come sapremo sfruttarlo", sottolinea, anche perché "con un debito attorno al 160 per cento del Pil, l’Italia non può sbagliare". Seppur preoccupato,continua ad essere ottimista, "se non lo fossi non ...