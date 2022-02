“L’Agenzia delle Entrate potrà monitorare conti correnti e carte di credito”, la protesta della Meloni (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – “continuano le vessazioni del governo contro i cittadini italiani. Non bastavano il green pass e le altre misure folli che colpiscono la nostra economia. Dal prossimo marzo L’Agenzia delle Entrate potrà monitorare conti correnti e carte di credito degli italiani con la scusa della lotta all’evasione fiscale. Peccato che i grandi evasori sono i giganti del web, il mondo finanziario, le imprese apri e chiudi degli extracomunitari, tutte realtà che operano impunemente senza che il Fisco muova un dito. Arriva un altro intervento che colpirà famiglie e imprese in un momento di grave crisi”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che aggiunge: “Il “governo dei migliori” ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – “nuano le vessazioni del governo contro i cittadini italiani. Non bastavano il green pass e le altre misure folli che colpiscono la nostra economia. Dal prossimo marzodidegli italiani con la scusalotta all’evasione fiscale. Peccato che i grandi evasori sono i giganti del web, il mondo finanziario, le imprese apri e chiudi degli extracomunitari, tutte realtà che operano impunemente senza che il Fisco muova un dito. Arriva un altro intervento che colpirà famiglie e imprese in un momento di grave crisi”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, che aggiunge: “Il “governo dei migliori” ...

