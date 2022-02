Ladri di motori di aerei: gli ultimi furti surreali (Di martedì 8 febbraio 2022) A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno svolto controlli straordinari nei campi rom dell'area Asi e di Via Carrafiello. Il blitz è scattato in simultanea nei due insediamenti che contano circa ottocento... Leggi su europa.today (Di martedì 8 febbraio 2022) A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno svolto controlli straordinari nei campi rom dell'area Asi e di Via Carrafiello. Il blitz è scattato in simultanea nei due insediamenti che contano circa ottocento...

Ultime Notizie dalla rete : Ladri motori Le 5 cose che ci mancano delle vecchie automobili e che rimpiangiamo. ... ringraziando i nostri amici che sul canale telegram di Quotidiano Motori ci hanno dato qualche ... cosa che complica la vita ai ladri allungando i tempi. Perché allora rimpiangere le vecchie autoradio? ...

Banda di ladri seriali di automobili sgominata in Brianza Sette ladri seriali di auto sono stati arrestati dai carabinieri, nove in totale gli indagati, con l'accusa di aver messo a segno almeno 98 colpi in provincia di Monza e Brianza, tutti tra le 5 e le 7 del ...

Ruba i motori dalle barche dei cacciatori: sorpreso dai derubati, rischia il linciaggio ilgazzettino.it Strade chiuse di notte contro i furti Piombino, ordinanza del sindaco Ferrari per le vie della zona artigianale di Montegemoli bersagliata dai ladri ...

San Feliciano, furto di motori alle barche della darsena: denunciato un uomo Un ventenne di origine romena è stato denunciato poiché ritenuto uno dei ladri che nel luglio scorso ha rubato nove motori fuoribordo a San Feliciano (Perugia) sul lago Trasimeno. Lo straniero è stato ...

