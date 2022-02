La tutela dell’Ambiente entra nella Costituzione | che cosa cambia

Leggi su open.online

(Di martedì 8 febbraio 2022) La Camera dei deputati, in seconda lettura, ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale di iniziativa parlamentare volto a includere latra i principi fondamentali della Carta. Sono stati 468 i voti a favore e uno solo contrario. Poiché è stato superato il quorum dei due terzi dei componenti della Camera, non sarà necessario un referendum confermativo, indispensabile invece in quei casi in cui il testo di riforma costituzionale ottiene soltanto la maggioranza assoluta. Il provvedimento, che entrerà subito in vigore, interviene sugli articoli 9 e 41 della Carta e prevede, inoltre, una riserva di legge statale che disciplini le forme e i modi con cuire anche gli animali. Da tutte le forze politiche le dichiarazioni sono state entusiaste, comprese quelle del ministro della Transizione ecologica ...