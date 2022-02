La tutela dell’ambiente diventa un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione (Di martedì 8 febbraio 2022) La notizia è di quelle epocali e segna un cambiamento di prospettiva che dà conto di come la concezione stessa dell’umanità, e della vita, sia cambiata in maniera radicale: con 468 voti a favore e un solo contrario alla Camera è stato approvato il disegno di legge di modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. Si tratta della quarta e ultima lettura per il provvedimento, la seconda deliberazione da parte di Montecitorio. Un fatto storico che individua nella tutela ambientale un diritto fondamentale riconosciuto dalla Repubblica a beneficio anche delle future generazioni. La sostenibilità diventa, insieme con la salute e l’utilità sociale, anche uno dei limiti alla libertà di impresa. La modifica ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) La notizia è di quelle epocali e segna un cambiamento di prospettiva che dà conto di come la concezione stessa dell’umanità, e della vita, sia cambiata in maniera radicale: con 468 voti a favore e un solo contrario alla Camera è stato approvato il disegno di legge di modifica agli articoli 9 e 41 dellain materia di. Si tratta della quarta e ultima lettura per il provvedimento, la seconda deliberazione da parte di Montecitorio. Un fatto storico che individua nellaambientale unRepubblica a beneficio anche delle future generazioni. La sostenibilità, insieme con la salute e l’utilità sociale, anche uno dei limiti alla libertà di impresa. La modifica ...

