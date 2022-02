La terza torre per riqualificare il centro direzionale di Novoli (Di martedì 8 febbraio 2022) “Un grande sfida che comporterà uno sforzo poderoso ma che farà fare un salto di qualità degno di una Regione dal profilo autorevole come la Toscana”. Così il presidente Eugenio Giani ha presentato, assieme al direttore generale Paolo Pantuliano e al dirigente del settore ‘opere pubbliche’ Michele Mazzoni, la decisione della giunta di procedere attraverso un concorso di idee alla riqualificazione del centro direzionale di Novoli dove hanno sede gli uffici regionali. Il progetto si svilupperà con la realizzazione di una “terza” torre e la rigenerazione dei due edifici già esistenti sul piano dell’efficientamento energetico e dell’adeguamento all’attuale normativa antisismica. “La nostra idea è quella di razionalizzare e rendere più efficienti le sedi della Regione Toscana”, ha aggiunto Giani. “Oggi per ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 8 febbraio 2022) “Un grande sfida che comporterà uno sforzo poderoso ma che farà fare un salto di qualità degno di una Regione dal profilo autorevole come la Toscana”. Così il presidente Eugenio Giani ha presentato, assieme al direttore generale Paolo Pantuliano e al dirigente del settore ‘opere pubbliche’ Michele Mazzoni, la decisione della giunta di procedere attraverso un concorso di idee alla riqualificazione deldidove hanno sede gli uffici regionali. Il progetto si svilupperà con la realizzazione di una “e la rigenerazione dei due edifici già esistenti sul piano dell’efficientamento energetico e dell’adeguamento all’attuale normativa antisismica. “La nostra idea è quella di razionalizzare e rendere più efficienti le sedi della Regione Toscana”, ha aggiunto Giani. “Oggi per ...

