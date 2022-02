La svolta eco di Samsung parte dai Galaxy S22 | una soluzione molto gradita al nostro blu

(Di martedì 8 febbraio 2022) Nell’ottica dellaeco-sostenibile comune a molte aziende,ha annunciato che utilizzerà materiali eco-compatibili. In particolare uno dei nuovi materiali avrà un impatto positivo sull’ecosistema marino, combattendone l’inquinamento e favorendo il riciclo di materiali plastici.utilizzerà per i propri smartphone materiali rispettosi dell’ecosistema marino – ComputerMagazine.itUno dei punti cardine di un numero sempre più alto di aziende è l’attenzione all’ambiente; le politiche eco-friendly sono messe sempre più in risalto come valore aggiunto dei prodotti e sempre più consumatori si dimostrano sensibili a questo aspetto quando valutano l’acquisto. Ovviamente questo trend è ben presente anche nel mondo dell’elettronica di consumo, considerando che la produzione di device tecnologici potrebbe ...

Advertising

Eco_LogicaMente : Silvia Avesani e Camilla Castioni presentano i risultati dell'indagine svolta dal Gruppo di Lavoro monitoraggio deg… - HSIItalia : RT @ilSalvagenteit: La svolta eco di #DolceGabbana: basta #pellicce - Paesedellanima : RT @ilSalvagenteit: La svolta eco di #DolceGabbana: basta #pellicce -

Ultime Notizie dalla rete : svolta eco

Computer Magazine

Aggiungendo poi che per essere- compatibile, un'attività dovrà soddisfare 3 criteri: I. ... Esserenel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida ...... aumentando così la capacità di attrazione di investimenti, la crescita della competitività delle imprese laziali e anche nuove opportunità occupazionali legate alla Blue Economy e all'- ...4) Definizione dei benefici fiscali e/o di contributi per coloro che svolgono attività imprenditoriali all’interno della ZLS.5) Attivazione di strumenti di finanza pubblica, con il coinvolgimento ...non deve esserne impiegata altra per la lavorazione e quindi risulta completamente eco-compatibile». È proprio per la sua forte attenzione all’impatto ambientale, oltre che sociale, che Busatti è ...