La "super" mascherina che protegge da tutto (Di martedì 8 febbraio 2022) protegge da virus, batteri e inquinamento distruggendoli in un tempo molto breve: è la super mascherina brevettata dai francesi. Il suo costo, però, non è facilmente accessibile Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 febbraio 2022)da virus, batteri e inquinamento distruggendoli in un tempo molto breve: è labrevettata dai francesi. Il suo costo, però, non è facilmente accessibile

Advertising

AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - AteneoVeneto : ?? Ingresso solo con Super Green Pass e mascherina FFP2. Per tutte le informazioni, visita il nostro sito internet: - Super_Pippen : RT @AStramezzi: Forse frainteso il lancio di SkyTG24 dal 10 non più mascherine all’aperto solo per i vaccinati con tripla dose? Dopo averc… - Super_Pippen : RT @acimbrico: Da sabato mattina a domenica sera a Parigi per lavoro. Il #greenpass NON mi è stato chiesto: 1. in aeroporto, in&out 2. al… - fuckingglitch : Comunque non è giusto che il covid me lo sia preso io, che sono 2 anni che sto super attenta. Poi ci sono quelli ch… -