La storia di Marinella, trovata morta in salotto dopo due anni. La scoperta solo dopo l’allarme per gli alberi pericolanti per il vento (Di martedì 8 febbraio 2022) Se ne sono accorti solo grazie al maltempo: l’allarme per le raffiche di vento ha spinto i vicini della donna a contattare il proprietario di casa, svizzero, a cui Marinella Beretta, 70 anni, aveva venduto la sua abitazione, conservando però il diritto di continuare ad abitare nella sua casa in una villetta di Prestino, una frazione di Como. Nessuno aveva più visto Marinella dal settembre 2019. Originaria di Erba, pensionata, viveva da sola e non aveva familiari né amici: nessuno che la cercasse, che si preoccupasse di lei. Era letteralmente scomparsa dai radar della vita civile e comunitaria: aveva ceduto la casa a uno svizzero, mantenendo in usufrutto il diritto a continuare ad abitarci. E’ stata trovata su una sedia del salotto, il suo corpo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Se ne sono accortigrazie al maltempo:per le raffiche diha spinto i vicini della donna a contattare il proprietario di casa, svizzero, a cuiBeretta, 70, aveva venduto la sua abitazione, conservando però il diritto di continuare ad abitare nella sua casa in una villetta di Prestino, una frazione di Como. Nessuno aveva più vistodal settembre 2019. Originaria di Erba, pensionata, viveva da sola e non aveva familiari né amici: nessuno che la cercasse, che si preoccupasse di lei. Era letteralmente scomparsa dai radar della vita civile e comunitaria: aveva ceduto la casa a uno svizzero, mantenendo in usufrutto il diritto a continuare ad abitarci. E’ statasu una sedia del, il suo corpo in ...

Advertising

positanonews : #Copertina #Cronaca Como, la triste storia di Marinella: morta in casa, la ritrovano dopo due anni sulla sedia dell… - ANTDIL : Morire da soli e nessuno se ne accorge se non dopo due anni. La storia di Marinella, 70enne in provincia di Como, c… - CIROCOZZI : Marinella Beretta e la sua storia storia: morta invisibile da 3 anni, scoperta solo grazie al vento - milanolabbrate : Questa di Marinella è la storia (di merda) vera - bizcommunityit : Marinella Beretta e la sua storia storia: morta invisibile da 3 anni, scoperta solo grazie al vento -