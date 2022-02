“La stiamo uccidendo!”: Daniele Capezzone perde il controllo, scontro feroce in diretta [VIDEO] (Di martedì 8 febbraio 2022) Durante Quarta Repubblica, Daniele Capezzone in collegamento da casa ha perso completamente le staffe. Parole durissime contro tutti Daniele Capezzone fuori controllo (Screen da Twitter)Uno degli ospiti quasi fissi di Quarta Repubblica è Daniele Capezzone. Il giornalista e direttore de La Verità è da qualche giorno in collegamento da casa, poiché positivo al tampone di Sars-CoV-2. Fortunatamente sta bene, ma per le regole vigenti è costretto alla quarantena obbligatoria sino a tampone negativo. E’ proprio questo aspetto dell’isolamento forzato a causa della positività che ieri sera ha scatenato il putiferio, in diretta. Il giornalista si è infatti schierato contro le regole in vigore per i positivi asintomatici, ma da una semplice esposizione di ... Leggi su specialmag (Di martedì 8 febbraio 2022) Durante Quarta Repubblica,in collegamento da casa ha perso completamente le staffe. Parole durissime contro tuttifuori(Screen da Twitter)Uno degli ospiti quasi fissi di Quarta Repubblica è. Il giornalista e direttore de La Verità è da qualche giorno in collegamento da casa, poiché positivo al tampone di Sars-CoV-2. Fortunatamente sta bene, ma per le regole vigenti è costretto alla quarantena obbligatoria sino a tampone negativo. E’ proprio questo aspetto dell’isolamento forzato a causa della positività che ieri sera ha scatenato il putiferio, in. Il giornalista si è infatti schierato contro le regole in vigore per i positivi asintomatici, ma da una semplice esposizione di ...

