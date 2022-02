La Rustica | scoperta maxi discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi nell’area protetta FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 febbraio 2022) Immagini che lasciano davvero senza parole quelle che arrivano quest’oggi dal quartiere Laa Roma dove gli agenti della Polizia Locale hanno scoperto una. Dentro, in un’area di oltre 2.500 mq, c’era davvero di tutto, dalle bombole del gas, agli elettrodomestici fino a tonnellate di materiali di cantiere. LaAll’interno del sito, peraltro sottoposto a vincolo archeologico e paesaggistico, gli agenti del V Gruppo “Casilino” hanno constatato lo sversamento illegale di: come detto bombole del gas, ma anche estintori in disuso, elettrodomestici, tonnellate di calcinacci, pneumatici e ...