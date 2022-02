La rimonta da 0 - 2 e quella 'bocciata' decisiva: rivedi la storica finale del curling (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella finale del curling misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, Stefania Constantini e Amos Mosaner si impongono per 8 - 5 sulla Norvegia, conquistando una storica medaglia d'oro. rivedi gli ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 8 febbraio 2022) Nelladelmisto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, Stefania Constantini e Amos Mosaner si impongono per 8 - 5 sulla Norvegia, conquistando unamedaglia d'oro.gli ...

Advertising

evivanco7 : RT @MilanUntoldStor: cose non vanno benissimo: il Milan è 4º in classifica, paga già 30 punti di distacco dalla capolista Inter e ben 15 da… - LucaDColella : RT @MilanUntoldStor: cose non vanno benissimo: il Milan è 4º in classifica, paga già 30 punti di distacco dalla capolista Inter e ben 15 da… - ChristianConte_ : @LM_1292 D'altra parte se il portiere avversario ti nega tre gol e nel primo che segni sei leggermente in fuorigioc… - MilanUntoldStor : cose non vanno benissimo: il Milan è 4º in classifica, paga già 30 punti di distacco dalla capolista Inter e ben 15… - nicomastra2 : @MajinMarotta @Galassiarosson2 Quella dove abbiamo vinto in rimonta 2-1 con doppietta di Giroud, Kalulu-Romagnoli i… -