La Regina non si presenta e la tensione sale alle stelle: cosa è successo al battesimo di Archie? (Di martedì 8 febbraio 2022) L’assenza della Regina Elisabetta al battesimo di Archie avrebbe aumentato a dismisura le tensioni con Meghan Markle. E’ quanto riportato in un libro pubblicato nel 2020, che sottolinea come nelle foto di rito non sia presente la sovrana che festeggia proprio in questi giorni i suoi 70 anni sul trono. Il battesimo di Archie ha avuto luogo in una cappella privata del Castello di Windsor il 6 luglio 2019, quando il primogenito di Meghan e Harry aveva solo due mesi. LEGGI ANCHE => Camilla futura Regina Consorte? C’è un’enorme differenza con Harry e Meghan I battesimi sono eventi di una certa importanza nella Famiglia Reale ed è per questo che solitamente tutti i membri anziani della “Firm” partecipano alla cerimonia. In occasione del lieto evento, il principe Harry e ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 8 febbraio 2022) L’assenza dellaElisabetta aldiavrebbe aumentato a dismisura le tensioni con Meghan Markle. E’ quanto riportato in un libro pubblicato nel 2020, che sottolinea come nelle foto di rito non sia presente la sovrana che festeggia proprio in questi giorni i suoi 70 anni sul trono. Ildiha avuto luogo in una cappella privata del Castello di Windsor il 6 luglio 2019, quando il primogenito di Meghan e Harry aveva solo due mesi. LEGGI ANCHE => Camilla futuraConsorte? C’è un’enorme differenza con Harry e Meghan I battesimi sono eventi di una certa importanza nella Famiglia Reale ed è per questo che solitamente tutti i membri anziani della “Firm” partecipano alla cerimonia. In occasione del lieto evento, il principe Harry e ...

