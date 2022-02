La rabbia dei Comuni esclusi dal Pnrr racconta il terribile ritardo italiano nelle politiche urbane (Di martedì 8 febbraio 2022) La storia delle nostre città è fatta di demolizioni, adeguamenti, rifunzionalizzazioni o abbandoni di elementi urbani o dotazioni territoriali, di processi di sostituzione del tessuto sociale ed economico. Il tema attuale della rigenerazione urbana, intesa come nuovo paradigma per rendere le nostre città e i nostri territori più funzionali rispetto ai bisogni contemporanei attraverso il recupero, il riuso e la trasformazione di edifici e aree dismesse e sottoutilizzate, è un concetto complesso in cui la dimensione fisica dei processi è sempre strettamente correlata con le dinamiche di natura sociale ed economica. Questo approccio multidisciplinare, che ha finalità indubbiamente virtuose, presenta però anche dei limiti se non associato a una strategia di pianificazione e di policy adeguate, come la vicenda dei fondi destinati alla rigenerazione urbana della Missione 5 del ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) La storia delle nostre città è fatta di demolizioni, adeguamenti, rifunzionalizzazioni o abbandoni di elementi urbani o dotazioni territoriali, di processi di sostituzione del tessuto sociale ed economico. Il tema attuale della rigenerazione urbana, intesa come nuovo paradigma per rendere le nostre città e i nostri territori più funzionali rispetto ai bisogni contemporanei attraverso il recupero, il riuso e la trasformazione di edifici e aree dismesse e sottoutilizzate, è un concetto complesso in cui la dimensione fisica dei processi è sempre strettamente correlata con le dinamiche di natura sociale ed economica. Questo approccio multidisciplinare, che ha finalità indubbiamente virtuose, presenta però anche dei limiti se non associato a una strategia di pianificazione e di policy adeguate, come la vicenda dei fondi destinati alla rigenerazione urbana della Missione 5 del ...

Advertising

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Anche io vittima dei bulli. Non lasciatevi andare, trasformate la rabbia in energia creativa come ho fatto io”: Il me… - amandamerli : Io Basciano non lo reggo proprio, secondo me ha dei problemi proprio di rabbia, spiace ma è quello che penso #gfvip - LuciaLaVita1 : RT @BrunoBini1: Sto guardando #PresaDiretta Rai3 che sta evidenziando lo schifo dei concorsi universitari il nepotismo e i baronati locali… - PatriziaOrlan11 : RT @ellellev_: Che rabbia! Medici ricercatori studiosi eccellenti italiani che sono costretti ad andare via per queste fecce umane, 'baroni… - MimmoFerrara3 : La7: La rabbia dei ristoratori, botta e risposta tra Alessia Morani e Roberta Pepi: 'state perdendo la realtà'.… -