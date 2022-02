LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW TRA BARBARA D’URSO E TANTE NOVITÀ IL COMUNICATO MEDIASET

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 8 febbraio 2022) Partirà martedì 15 marzo 2022, in prima serata su Italia 1, il nuovissimo “Lae il” condotto da. Lo annunciacon una nota ufficiale. La “” esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality. Grazie alla sua esperienza e alla sua versatilità, la conduttrice raccoglierà questa nuova sfida con l’obiettivo di assicurare al programma spessore e racconto. Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio ...