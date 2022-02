LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW: IL GENIALE PROMO CON BARBARA D’URSO È DIVENTATO VIRALE (Di martedì 8 febbraio 2022) “Nuova sfida, nuova avventura, nuova emozione“. BARBARA D’URSO non nasconde la felicità per il grande ritorno in prima serata con la nuova edizione dello storico reality di Italia 1 “La PUPA e il SECCHIONE” che aggiunge la parola “SHOW” nel titolo, proprio a sottolineare la centralità dello studio, della conduttrice e del racconto tra emozione e divertimento dei concorrenti. E il PROMO? È già VIRALE. Apparso su Italia 1 e girerà certamente anche sulle altre reti Mediaset, a partire dall’ammiraglia Canale 5, il PROMO della PUPA e il SECCHIONE vede BARBARA D’URSO in eleganti vesti settecentesche come Madre, la mamma di Jean Claude. Per chi seguiva i programmi della Gialappa’s Band e ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 8 febbraio 2022) “Nuova sfida, nuova avventura, nuova emozione“.non nasconde la felicità per il grande ritorno in prima serata con la nuova edizione dello storico reality di Italia 1 “Lae il” che aggiunge la parola “” nel titolo, proprio a sottolineare la centralità dello studio, della conduttrice e del racconto tra emozione e divertimento dei concorrenti. E il? È già. Apparso su Italia 1 e girerà certamente anche sulle altre reti Mediaset, a partire dall’ammiraglia Canale 5, ildellae ilvedein eleganti vesti settecentesche come Madre, la mamma di Jean Claude. Per chi seguiva i programmi della Gialappa’s Band e ...

davidemaggio : La Pupa e il Secchione Show da martedì 15 marzo su Italia1 con Barbara D’Urso - Gio55981465 : RT @GianfrancoSanni: @carmelitadurso I presupposti ci sono.. ha unito live non è la D'Urso con la Pupa e il secchione. Il primo che bacchet… - Gio55981465 : RT @jolejole31: @GiusCandela Naturalmente per lei non sarà una retrocessione...anzi ! La pupa e il secchione unico reality che non sono ma… - 4vib3zz : ma sole non fa più la pupa e il secchione? #solearmy - elebenny98 : RT @Mean_Gorgeous_: Da marzo a Maggio avremo il doppio appuntamento settimanale su canale 5 con l’isola dei famosi che ha un cast bomba e s… -