La Pupa e il Secchione Show | Barbara D’Urso è pronta | “Nuova sfida | nuova avventura | nuova emozione!”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Manca poco più di un mese e laedizione del reality di Italia Uno, Lae iltornerà in onda: questa volta alla conduzione ci saràe verranno apportate anche diverse modifiche, tra cui il ritorno in studio e la presenza di una giuria fissa. Ecco il comunicato ufficiale: Partirà martedì 15 marzo 2022 il nuovissimo “Lae il” condotto da. La “” esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del ...

barbarathelife : RT @tvstellare: BARBARA D'URSO CONDURRÀ LA PUPA E IL SECCHIONE DAL 15 MARZO SU ITALIA UNO MIO DIO STO URLANDO

Barbara d'Urso al timone de La Pupa e il Secchione. Quelli che nei giorni scorsi sembravano solo rumors sono diventati qualcosa di più e il misterioso annuncio di cui la conduttrice parlava in queste ore è finalmente arrivato: Partirà martedì 15 marzo 2022 su Italia 1 il nuovissimo "La Pupa e il Secchione Show" condotto da Barbara D'Urso. Lo show esordirà con una formula completamente rinnovata: l'edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla D'Urso, proverà per la prima volta l'esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del