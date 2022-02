“La Pupa e il Secchione Show” arriva la nuova edizione: ecco le anticipazioni (Di martedì 8 febbraio 2022) “La Pupa e il Secchione Show” in arrivo una nuova edizione condotto da Barbara d’Urso: ecco le anticipazioni Partirà martedì 15 marzo 2022 il nuovissimo “La Pupa e il Secchione Show” condotto da Barbara d’Urso. La “Pupa” esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla d’Urso, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality Show. Grazie alla sua esperienza e alla sua versatilità, la conduttrice raccoglierà questa nuova sfida con l’obiettivo di assicurare al programma spessore e racconto. Leggi anche –> ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 febbraio 2022) “Lae il” in arrivo unacondotto da Barbara d’Urso:lePartirà martedì 15 marzo 2022 il nuovissimo “Lae il” condotto da Barbara d’Urso. La “” esordirà con una formula completamente rinnovata: l’2022, raccontata settimana dopo settimana dalla d’Urso, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality. Grazie alla sua esperienza e alla sua versatilità, la conduttrice raccoglierà questasfida con l’obiettivo di assicurare al programma spessore e racconto. Leggi anche –> ...

Advertising

davidemaggio : La Pupa e il Secchione Show da martedì 15 marzo su Italia1 con Barbara D’Urso - Ginko92_ : @DursoAVita1 Credo per la pupa e il secchione(che non vedrò) xD #Pomeriggio5 - _LaMiry_ : @Danky1237999 Starà facendo qualcosa per la Pupa e il Secchione - bella_you_know : Barbarella lo sappiamo già della nuova trasmissione LA PUPA E IL SECCHIONE condotto da chi? DA TEE #pomeriggiocinque - gabrielsniceass : BARBARA STA PER ANNUNCIARE LA PUPA E IL SECCHIONE A POM 5 -