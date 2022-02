La Provincia di Caserta stanzia 5 milioni per coprire la discarica Maruzzella (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Provincia di Caserta ha approvato, con decreto emesso dal presidente Giorgio Magliocca, il progetto esecutivo per i lavori di completamento capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica Maruzzella, situata nel comune di San Tammaro (Caserta); l’importo complessivo degli interventi è di cinque milioni e 411 mila euro. “Con queste opere – spiega Magliocca – la Provincia continua a prestare la massima attenzione a quelle che sono le problematiche ambientali del territorio, per far sì che non sia più denominato ‘Terra dei Fuochi'”. Gli interventi in programma portano a conclusione i lavori relativi al capping sommitale della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladiha approvato, con decreto emesso dal presidente Giorgio Magliocca, il progetto esecutivo per i lavori di completamento capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della, situata nel comune di San Tammaro (); l’importo complessivo degli interventi è di cinquee 411 mila euro. “Con queste opere – spiega Magliocca – lacontinua a prestare la massima attenzione a quelle che sono le problematiche ambientali del territorio, per far sì che non sia più denominato ‘Terra dei Fuochi'”. Gli interventi in programma portano a conclusione i lavori relativi al capping sommitale della ...

Advertising

anteprima24 : ** La Provincia di ##Caserta stanzia 5 milioni per coprire la discarica Maruzzella ** - positanonews : #Copertina #Cronaca Incidente mortale in provincia di Caserta: temporaneamente chiusa la SS7 Quater “Via Domitiana” - PupiaTv : Giugliano, trovati in campo rom motori di aerei rubati a Castel Volturno - PupiaTv : San Prisco, droga pronta per la vendita in salone di bellezza: arrestato parrucchiere - PupiaTv : San Tammaro, oltre 5 milioni per messa in sicurezza discarica Maruzzella -