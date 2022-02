La prima volta non si scorda mai! Italia campione olimpica di curling! Stefania Constantini e Amos Mosaner monumentali! (Di martedì 8 febbraio 2022) Amos Mosaner e Stefania Constantini resteranno in maniera imperitura nella leggenda dello sport tricolore, autori di un’impresa ai limiti del surreale e che sembrava semplicemente impensabile fino a pochi giorni fa. L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nel curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Campioni Olimpici in uno sport che prima di oggi non aveva mai portato podi a cinque cerchi al Bel Paese e che nelle precedenti apparizioni (con la squadra maschile a Torino 2006 e a PyeongChang 2018, col quartello femminile nell’edizione casalinga) non ci aveva mai regalato nemmeno una qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il nostro vessillo sventola magnificamente, arriva la seconda medaglia d’oro in questa spedizione dopo il sigillo di Arianna Fontana sui 500 ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)resteranno in maniera imperitura nella leggenda dello sport tricolore, autori di un’impresa ai limiti del surreale e che sembrava semplicemente impensabile fino a pochi giorni fa. L’ha vinto la medaglia d’oro nel curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Campioni Olimpici in uno sport chedi oggi non aveva mai portato podi a cinque cerchi al Bel Paese e che nelle precedenti apparizioni (con la squadra maschile a Torino 2006 e a PyeongChang 2018, col quartello femminile nell’edizione casalinga) non ci aveva mai regalato nemmeno una qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il nostro vessillo sventola magnificamente, arriva la seconda medaglia d’oro in questa spedizione dopo il sigillo di Arianna Fontana sui 500 ...

Ultime Notizie dalla rete : prima volta Oscar nomination, guida Il Potere del Cane di Campion con 12 Per la miglior regia si sfidano JANE CAMPION (per la prima volta una regista ottiene nomination per regia e film), KENNETH BRANAGH per Belfast, STEVEN SPIELBERG per West Side Story, RYUSUKE HAMAGUCHI ...

Scuole: prolungato il progetto di educazione alla cittadinanza digitale Alunni e alunne cominciano a misurarsi per la prima volta con la vita in gruppo e ad acquisire le competenze che saranno loro fondamentali per essere cittadini consapevoli e responsabili. Per questo ...

Telimar Palermo, appuntamento con la storia: prima volta in semifinale di una coppa europea PalermoToday Belen Rodriguez vuota il sacco: “Io e De Martino? Ci vediamo, non è una novità” La showgirl vestirà per la prima volta i panni della iena e, a proposito di questo, ha affermato: “Quanto sono iena nella vita? Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi ...

Brescia, Lopez rinuncia all’incarico: Inzaghi pronto a tornare Le indiscrezioni parlano anche di una clausola, presente nel contratto, secondo cui Inzaghi non avrebbe potuto essere esonerato con un piazzamento in essere tra il primo ... a sua volta da ...

