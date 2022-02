La prima studentessa italiana che si è laureata in Autostrada perché bloccata nel traffico (Di martedì 8 febbraio 2022) Problemi di traffico automobilistico e, fortunatamente, non di traffico dati. Questa è la storia di Elisa Santacroce che, nel suo piccolo, è diventata protagonista di un primato: è la prima studentessa che si è laureata in diretta dall’Autostrada. La giovane, iscritta al corso di Servizio Sociale all’Università di Genova, era partita alle 7 di mattina da Caselle, in largo anticipo rispetto alle 12, orario in cui era prevista la discussione della sua tesi. Poi, però, un maxi-tamponamento sull’A26 l’ha tenuta bloccata nel traffico. L’ansia di quelle ore si è fatta incessante, fino al via libera per discutere il tutto in via telematica, direttamente dall’Autostrada. Elisa Santacroce, la studentessa che si ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Problemi diautomobilistico e, fortunatamente, non didati. Questa è la storia di Elisa Santacroce che, nel suo piccolo, è diventata protagonista di unto: è lache si èin diretta dall’. La giovane, iscritta al corso di Servizio Sociale all’Università di Genova, era partita alle 7 di mattina da Caselle, in largo anticipo rispetto alle 12, orario in cui era prevista la discussione della sua tesi. Poi, però, un maxi-tamponamento sull’A26 l’ha tenutanel. L’ansia di quelle ore si è fatta incessante, fino al via libera per discutere il tutto in via telematica, direttamente dall’. Elisa Santacroce, lache si ...

Advertising

jamespotterloml : capisci di essere in completo gifted kid burnout quando passi dall’essere stata sempre la studentessa perfetta a ri… - RivettaElena : RT @PaoloBorg: 'Se portavo la coda alta mi chiamava bella cavalla..ero bloccata' La studentessa che ha per prima denunciato su Intagram le… - PaoloBorg : 'Se portavo la coda alta mi chiamava bella cavalla..ero bloccata' La studentessa che ha per prima denunciato su In… - crlggg : @spighissimo Pensierino di una studentessa di seconda media. E non la prima della classe - Il_Vitruviano : @RenatoSouvarine @ItalianPolitics @MaeyCat Leggete il testo dell'articolo prima di trionfare. Si parla di trecento… -