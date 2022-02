La prima puntata de Il Cantante Mascherato avrà grandi ospiti e tante sorprese (Di martedì 8 febbraio 2022) Stamattina conferenza in pompa magna per il programma Il Cantante Mascherato di Rai 1. A presentarlo il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il CEO della casa di produzione del talent show, Endemol Shine Italy, Leonardo Pasquinetti, Milly Carlucci e tutta la squadra. grandi novità sono state introdotte in quest’edizione e la presentatrice ha svelato alcuni indizi molto importanti per determinare chi si nasconda dietro le maschere. Le maschere ci accomunano tutti Stefano Coletta mostra tutta la sua fiducia nel programma di Milly Carlucci proprio a causa dell’elemento caratterizzante del format, il travestimento: “Le maschere rappresentano anche oggi un elemento di attrazione fondamentale, proprio dal punto di vista culturale”. E la stessa conduttrice ricorda: “La maschera è un elemento importante. Chi ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) Stamattina conferenza in pompa magna per il programma Ildi Rai 1. A presentarlo il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il CEO della casa di produzione del talent show, Endemol Shine Italy, Leonardo Pasquinetti, Milly Carlucci e tutta la squadra.novità sono state introdotte in quest’edizione e la presentatrice ha svelato alcuni indizi molto importanti per determinare chi si nasconda dietro le maschere. Le maschere ci accomunano tutti Stefano Coletta mostra tutta la sua fiducia nel programma di Milly Carlucci proprio a causa dell’elemento caratterizzante del format, il travestimento: “Le maschere rappresentano anche oggi un elemento di attrazione fondamentale, proprio dal punto di vista culturale”. E la stessa conduttrice ricorda: “La maschera è un elemento impor. Chi ...

Advertising

tvsorrisi : ORDINE DI USCITA della prima puntata ? Achille Lauro e Harlem Gospel Choir Yuman Noemi Gianni Morandi La rappresent… - NetflixIT : Ci sono Amadeus e i Måneskin a bordo della Papamobile che vanno verso Pietra Ligure. No, non è una barzelletta. È l… - Linaammirati : @GrandeFratello Allora.. Jessica è gelosa di Delia.. Perché fino ad ora era contro Soleil ora invece la difende...… - carolafanclubbb : @up_all_night00 se davvero vogliono mandare tutti alla prima puntata avremo minimo 3 eliminati - JeSuisPiero : Comunque Rudy per quanto possa stare sul cazzo non è scemo, e ha preso Calma così avrà qualcuno da mandare al macel… -

Ultime Notizie dalla rete : prima puntata Snowpiercer 3x03 Recensione: la battaglia delle due locomotive Gli ultimi minuti della terza puntata sono a tal proposito una ventata d'aria fresca e ci ricordano la non troppo lontana ispirazione a Melanie e al suo inganno della prima stagione. Il fatto che ...

Grillo: 'Sentenze si rispettano, ora silenzio e confronto con Conte' Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ... L'ex premier ha anche deciso di annullare la sua partecipazione alla puntata di stasera di 'Porta a ...

Articoli 2022 di Makari Makari 2, anticipazioni prima puntata 7 febbraio "Il delitto di Kolymbetra": un anno dopo Saverio Lamanna soffre la lontananza di Suleima. Tre nuove indagini per il giornalista.

Gli ultimi minuti della terzasono a tal proposito una ventata d'aria fresca e ci ricordano la non troppo lontana ispirazione a Melanie e al suo inganno dellastagione. Il fatto che ...Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardateche ... L'ex premier ha anche deciso di annullare la sua partecipazione alladi stasera di 'Porta a ...Makari 2, anticipazioni prima puntata 7 febbraio "Il delitto di Kolymbetra": un anno dopo Saverio Lamanna soffre la lontananza di Suleima. Tre nuove indagini per il giornalista.