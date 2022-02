La petizione contro lo schwa è una scemenza, a prescindere da come la si pensi (Di martedì 8 febbraio 2022) Questo non sarà un articolo in difesa dello schwa. Non solo non ho le competenze per discorrere agilmente di linguistica (e se qualcosa questo Sanremo ci insegna è che, usando le parole di Sabrina ... Leggi su globalist (Di martedì 8 febbraio 2022) Questo non sarà un articolo in difesa dello. Non solo non ho le competenze per discorrere agilmente di linguistica (e se qualcosa questo Sanremo ci insegna è che, usando le parole di Sabrina ...

Advertising

cdaria1 : RT @73deva73: In Olanda monta la protesta contro il Green pass, mezzo milione di firme in 3 giorni per abolirlo. Non solo #canada quindi. B… - Avv_Mant : RT @frvarvaro: Un raggio di luce: Schwa, la petizione contro la «e» capovolta: «Così si azzerano secoli di cultura»- - Sandro69920174 : RT @italianavera333: ?????? CHIUDE IL 10 ??????Chiedo cortesemente a TUTTI di attivarsi per firmare la Petizione proposta dalla Dr.ssa Balanzo… - frvarvaro : Un raggio di luce: Schwa, la petizione contro la «e» capovolta: «Così si azzerano secoli di cultura»-… - steganiania : RT @ilgiornale: Intellettuali, linguisti e filosofi come Alessandro Barbero, Massimo Cacciari, Paolo Flores d'Arcais e Claudio Marazzini, p… -