La metamorfosi di Robert Pattinson

(Di martedì 8 febbraio 2022) Straordinariamente bello. Occhi grandi, agitati. Lineamenti facciali decisi, disposti come avrebbe potuto fare uno scultore italiano del Cinquecento. A differenza di alcuni attori, è più alto di quello che si pensa. («Molti fan di Batman dicono: è piccolo, è piccolo! Non sono piccolo per un cazzo!» ribatte. «Sono, come dire, grande e grosso. Per quasi la metà del tempo cerco di dimagrire»). Ha quella capacità di sembrare convincentemente diverso, in misura significativa, in molte cose diverse. Non si tratta solo dei capelli e del peso. È il modo in cui riesce ad abbassare o alzare un volume interno per regolare occhi e bocca in una gamma di espressioni, dal pezzo di merda americano all’aristocratico francese. Questo gli permette di funzionare efficacemente come protagonista di un film sul famoso uomo pipistrello e di rubare la scena per 12 minuti. «È un camaleonte», commenta Matt ...