La Memoria collettiva e il rischio della distorsione del passato. Gobetti: “La pacificazione? Non si fa parificando le responsabilità” (Di martedì 8 febbraio 2022) “La Storia comincia laddove termina e si decompone la Memoria sociale permettendo il fiorire di un punto di vista etico, dato dall’approccio da osservatore esterno e analitico. (…) La Memoria invece implica lo sguardo di chi dentro al processo in questione ci sta, il punto di vista è emico e la percezione che si ha delle cose diventa più rilevante dei fatti in sé”. Con queste parole il filosofo francese Maurice Halbwachs parla della costruzione della Memoria collettiva partendo dalla Storia ma anche in rapporto al rischio di perdere progressivamente la relazione con il fatto storico. La centralità che assume la percezione, ancora più che il dato, ci consente anche di riflettere su alcuni nodi come quello della “filiazione inversa” che allontana dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “La Storia comincia laddove termina e si decompone lasociale permettendo il fiorire di un punto di vista etico, dato dall’approccio da osservatore esterno e analitico. (…) Lainvece implica lo sguardo di chi dentro al processo in questione ci sta, il punto di vista è emico e la percezione che si ha delle cose diventa più rilevante dei fatti in sé”. Con queste parole il filosofo francese Maurice Halbwachs parlacostruzionepartendo dalla Storia ma anche in rapporto aldi perdere progressivamente la relazione con il fatto storico. La centralità che assume la percezione, ancora più che il dato, ci consente anche di riflettere su alcuni nodi come quello“filiazione inversa” che allontana dalla ...

Advertising

RaiRadio2 : «La storia di Falcone e Borsellino è parte della nostra memoria collettiva. Per tutti noi sono simboli di coraggio… - fattoquotidiano : La Memoria collettiva e il rischio della distorsione del passato. Gobetti: “La pacificazione? Non si fa parificando… - ZenatiDavide : La Memoria collettiva e il rischio della distorsione del passato. Gobetti: “La pacificazione? Non si fa parificando… - mariasole1965 : @JohannesBuckler Grazie..ricordiamo e alimentiamo la memoria collettiva. Sempre.. - GiuliaCortese1 : RT @GiuliaCortese1: La lunga stagione del populismo penale, del giustizialismo preventivo, di una politica stremata e di una grande stampa… -

Ultime Notizie dalla rete : Memoria collettiva Sommacampagna è il primo Comune d'Italia affiliato a FamilySearch ... al primo corso di genealogia della provincia di Verona, nell'ambito dell'Università del Tempo Libero, dalla creazione di itinerari culturali alla raccolta della memoria collettiva attraverso ...

Le chitarre che hanno fatto la storia C'è tanta, tantissima chitarra nella memoria collettiva di chi è cresciuto ascoltando rock, blues, punk e jazz. Suoni, innovazioni, colpi di genio messi in atto da musicisti straordinari con il ...

La Memoria collettiva e il rischio della distorsione del passato. Gobetti: “La pacificazione? Non si fa… Il Fatto Quotidiano CommemorAction, intensa giornata a Messina Uno spazio per la costruzione di una memoria collettiva, che si fa impegno concreto per chiedere con forza “verità, giustizia e riparazione” per le vittime e le loro famiglie, per trasformare il ...

Esigenze spirituali e necessità tecnocratiche Si affollano i centenari (1922 – 2022): politici, letterari, filosofici e così via. La memoria, individuale e collettiva, ha bisogno di questa periodicità: opere e figure sono già dentro la coscienza, ...

... al primo corso di genealogia della provincia di Verona, nell'ambito dell'Università del Tempo Libero, dalla creazione di itinerari culturali alla raccolta dellaattraverso ...C'è tanta, tantissima chitarra nelladi chi è cresciuto ascoltando rock, blues, punk e jazz. Suoni, innovazioni, colpi di genio messi in atto da musicisti straordinari con il ...Uno spazio per la costruzione di una memoria collettiva, che si fa impegno concreto per chiedere con forza “verità, giustizia e riparazione” per le vittime e le loro famiglie, per trasformare il ...Si affollano i centenari (1922 – 2022): politici, letterari, filosofici e così via. La memoria, individuale e collettiva, ha bisogno di questa periodicità: opere e figure sono già dentro la coscienza, ...