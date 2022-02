La fine della storia della coppia che chiedeva “sangue di non vaccinati” per la trasfusione del figlio (Di martedì 8 febbraio 2022) Il tribunale di Modena ha accolto il ricorso dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna in merito alla vicenda del bimbo figlio di una coppia no vax che doveva ricevere un’operazione al cuore, rinviata per le richieste dei genitori di utilizzare soltanto “sangue di non vaccinati” per la trasfusione. La conferma della decisione del giudice è arrivata dall’avvocato della coppia, Ugo Bertaglia. Quanto sancito dal Tribunale è che sussistono le garanzie di sicurezza nelle sacche di sangue fornite dall’ospedale, “qualsiasi sia la sua provenienza”. I genitori del piccolo di due anni avevano formulato la richiesta “per motivi religiosi”, ma Bertaglia ha specificato che i suoi assistiti non hanno “mai negato il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Il tribunale di Modena ha accolto il ricorso dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna in merito alla vicenda del bimbodi unano vax che doveva ricevere un’operazione al cuore, rinviata per le richieste dei genitori di utilizzare soltanto “di non” per la. La confermadecisione del giudice è arrivata dall’avvocato, Ugo Bertaglia. Quanto sancito dal Tribunale è che sussistono le garanzie di sicurezza nelle sacche difornite dall’ospedale, “qualsiasi sia la sua provenienza”. I genitori del piccolo di due anni avevano formulato la richiesta “per motivi religiosi”, ma Bertaglia ha specificato che i suoi assistiti non hanno “mai negato il ...

Advertising

elio_vito : Aborto, eutanasia, fine vita, obiezione di coscienza dei medici, famiglia, sessualità, omosessualità, discriminazio… - trash_italiano : Che poi non è solo “guardare #Sanremo2022”. È calcolare l’ora esatta in cui cenare, azzeccare il volume giusto dell… - NicolaPorro : ?? Il #greenpass per controllare gli italiani, la cantonata della Ronzulli sui #novax e la fine del centrodestra. Qu… - neXtquotidiano : SPOILER: MALE PER I GENITORI, BENE PER IL BAMBINO La fine della storia della coppia che chiedeva “#sangue di non v… - AscenzoJacopo : @giovamartinelli Per cui non la metterei su chi ha più o meno ragione. Ce l'hanno tutti e nessuno, chi più, chi men… -