La finale del festival di Sanremo ha battuto anche Pornhub (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Meglio Amadeus del porno. A cavallo tra il 5 e il 6 febbraio, durante l'ultima serata del festival di Sanremo, Pornhub ha registrato un calo del traffico del 26% rispetto ai valori medi. Il dato, diffuso dalla piattaforma a luci rosse, conferma il successo dell'edizione 2022: a oggi, afferma Pornhub, “risulta il calo maggiore mai registrato in Italia durante un evento”. Guardando più da vicino l'andamento del traffico durante la serata, tra le 20 e le 22 la flessione ha oscillato tra il -14% e -16% durante le esibizioni di Matteo Romano, Giusy Ferreri, Rkomi, Iva Zanicchi, Aka 7even, Massimo Ranieri, Noemi e Fabrizio Moro. Il calo si è poi intensificato: tra le 22 e mezzanotte (mentre sul palco sfilavano Dargen D'Amico, Elisa, Irama, Michele Bravi, La Rappresentante di Lista, Emma, Mahmood e Blanco, Highsnob e Hu, Sangiovanni, Gianni Morandi ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Meglio Amadeus del porno. A cavallo tra il 5 e il 6 febbraio, durante l'ultima serata deldi, Pornhub ha registrato un calo del traffico del 26% rispetto ai valori medi. Il dato, diffuso dalla piattaforma a luci rosse, conferma il successo dell'edizione 2022: a oggi, afferma Pornhub, “risulta il calo maggiore mai registrato in Italia durante un evento”. Guardando più da vicino l'andamento del traffico durante la serata, tra le 20 e le 22 la flessione ha oscillato tra il -14% e -16% durante le esibizioni di Matteo Romano, Giusy Ferreri, Rkomi, Iva Zanicchi, Aka 7even, Massimo Ranieri, Noemi e Fabrizio Moro. Il calo si è poi intensificato: tra le 22 e mezzanotte (mentre sul palco sfilavano Dargen D'Amico, Elisa, Irama, Michele Bravi, La Rappresentante di Lista, Emma, Mahmood e Blanco, Highsnob e Hu, Sangiovanni, Gianni Morandi ...

