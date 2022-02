La famiglia vuole sangue no vax per la trasfusione del bimbo ma viene accolto il ricorso dell'ospedale (Di martedì 8 febbraio 2022) Il giudice tutelare di Modena ha accolto il ricorso dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna sul caso del bambino affetto da una cardiopatia, la cui famiglia rifiutava trasfusioni di sangue da donatori ... Leggi su globalist (Di martedì 8 febbraio 2022) Il giudice tutelare di Modena hailSant'Orsola di Bologna sul caso del bambino affetto da una cardiopatia, la cuirifiutava trasfusioni dida donatori ...

