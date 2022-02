“La fa fuori dal water”. GF Vip, nuove gocce sulla faccenda igiene. E c’è un accusato (Di martedì 8 febbraio 2022) Una parte della rete già gli ha dedicato critiche ma, soprattutto, una lunga serie di dubbi riguardanti la sua entrata al GF Vip 6. Molti ritengono che il giovanissimo Antonio Medugno, in quanto solamente star dei social e non del piccolo schermo, non meriti di partecipare al reality. Inoltre Barù, ore fa, l’ha nominato per un motivo alquanto imbarazzante. Secondo il nipote di Costantino della Gherardesca, che ha sempre tenuto molto all’igiene nella casa del GF Vip 6, la new entry dello show di Alfonso Signorini avrebbe lasciato il bagno in condizioni davvero vergognose. Sembra che il tiktoker Antonio Medugno abbia fatto la pipì sulla tavoletta del water. Ma Soleil Sorge l’ha difeso dall’accusa di Barù. GF Vip, concorrenti ‘indisciplinati’ in bagno Sicuramente, in questi mesi e anche nel corso delle edizioni passate, è ... Leggi su tuttivip (Di martedì 8 febbraio 2022) Una parte della rete già gli ha dedicato critiche ma, soprattutto, una lunga serie di dubbi riguardanti la sua entrata al GF Vip 6. Molti ritengono che il giovanissimo Antonio Medugno, in quanto solamente star dei social e non del piccolo schermo, non meriti di partecipare al reality. Inoltre Barù, ore fa, l’ha nominato per un motivo alquanto imbarazzante. Secondo il nipote di Costantino della Gherardesca, che ha sempre tenuto molto all’nella casa del GF Vip 6, la new entry dello show di Alfonso Signorini avrebbe lasciato il bagno in condizioni davvero vergognose. Sembra che il tiktoker Antonio Medugno abbia fatto la pipìtavoletta del. Ma Soleil Sorge l’ha difeso dall’accusa di Barù. GF Vip, concorrenti ‘indisciplinati’ in bagno Sicuramente, in questi mesi e anche nel corso delle edizioni passate, è ...

