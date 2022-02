La consigliera regionale Muscarà | “Soppressa l’ambulanza degli Incurabili | a Napoli sono appena 13 i mezzi del 118”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“13 ambulanze per una popolazione di un milione di abitanti. Di queste, oltre la metà non effettua servizio notturno e buona parte non hanno medico a bordo. Il tutto a scapito della qualità dell’assistenza, con tempi di intervento che si allungano inevitabilmente e cheall’origine di tensioni che spesso sfociano in aggressioni ai dannioperatori sanitari”. Lo denuncia Maria, che ha presentato una interrogazione al presidente della giuntadella Campania. “Uno scenario vergognoso quello del servizio di 118 acittà – commenta la– dove dei 15a disposizione, due...