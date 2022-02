La collezione Silky Feeling di Oysho è una seconda pelle per fare yoga e pilates

Leggi su diredonna

(Di martedì 8 febbraio 2022) Cosa indossare per la lezione di? Arriva la nuovadiche è un tripudio di innovazione e qualità tecnica. Il brand di moda underwear e abbigliamento sportivo scommette tutto su un nuovo tessuto effetto seta che regala la sensazione di indossare una. Come? Grazie all’impiego di fili sottilissimi che consentono di raggiungere un’alta elasticità e libertà di movimento in ogni direzione. Il risultato? Si adatta al corpo e garantisce il massimo comfort durante gli allenamenti. Inoltre, il tessuto che compone lapossiede un alto potere traspirante ideale per chi praticacon i ...