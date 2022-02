LA CIA DIETRO AL BLOCCO DEI FONDI SU GOFUNDME DESTINATI AL FREEDOM CONVOY (Di martedì 8 febbraio 2022) Gli autotrasportatori, GOFUNDME e la CIA; punti di collegamento Al momento della stesura di questo articolo, GOFUNDME ha tagliato (rubato) $ 9 milioni dal Canadian Trucker CONVOY. Il denaro è stato donato da migliaia di persone per sostenere i camionisti, che chiedono al governo canadese di annullare gli obblighi vaccinali, i passaporti sanitari e le brutali … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Gli autotrasportatori,e la CIA; punti di collegamento Al momento della stesura di questo articolo,ha tagliato (rubato) $ 9 milioni dal Canadian Trucker. Il denaro è stato donato da migliaia di persone per sostenere i camionisti, che chiedono al governo canadese di annullare gli obblighi vaccinali, i passaporti sanitari e le brutali … proviene da Database Italia.

Advertising

salvatorericci8 : La CIA da quello che leggo è dietro ogni fatto destabilizzante che succede sulla faccia della Terra.Lavorano per il… - ciccimitterrand : Scomode verità? Babygirl non hanno rivelato che c’era la CIA dietro l’omicidio di Kennedy or sumn ?? - sister_magister : @ciaby In una didattica integrata potrei anche concordare, ma il risultato è invece che noi genitori perdiamo ore d… - RagDiabolik : RT @Faillaluca: @AuroraLittleSun Negli anni 70 i complottisti erano anche quelli che dicevano che dietro il golpe di Pinochet in Cile c’era… - Faillaluca : @AuroraLittleSun Negli anni 70 i complottisti erano anche quelli che dicevano che dietro il golpe di Pinochet in Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : CIA DIETRO La strategia USA per destabilizzare Cuba non con invasioni e attacchi ma attraverso la rete Dietro la nobile causa della promozione della democrazia e dei diritti umani, come svelato dal ... come ammesso dalla stessa ong, somigliano a quelli tradizionalmente messi in atto dalla Cia. Nel corso ...

La strana "Sindrome dell'Avana" colpisce i diplomatici Usa: l'inizio di una "cyber - neuro guerra"? ... al pari di eventuali ulteriori fattori intenzionali ipotizzabili dietro un possibile attacco all'... a partire da una delle prime testimonianze di un alto ufficiale della CIA che, trovandosi a Cuba per ...

Bologna: invettiva del ricercatore No Pass a lezione. L'ateneo si dissocia e si tutela con grande sforzo, garantiamo le attività da remoto, dalle lezioni agli esami, ai ricevimenti. Dietro c'è un lavoro immenso che esigerebbe un po' più di rispetto".

Bologna, invettiva contro il governo del prof no pass a lezione. Il rettore: «L’ateneo si dissocia» Dietro c’è un lavoro immenso che esigerebbe un po’ più di rispetto”. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis alla newsletter del ...

la nobile causa della promozione della democrazia e dei diritti umani, come svelato dal ... come ammesso dalla stessa ong, somigliano a quelli tradizionalmente messi in atto dalla. Nel corso ...... al pari di eventuali ulteriori fattori intenzionali ipotizzabiliun possibile attacco all'... a partire da una delle prime testimonianze di un alto ufficiale dellache, trovandosi a Cuba per ...con grande sforzo, garantiamo le attività da remoto, dalle lezioni agli esami, ai ricevimenti. Dietro c'è un lavoro immenso che esigerebbe un po' più di rispetto".Dietro c’è un lavoro immenso che esigerebbe un po’ più di rispetto”. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis alla newsletter del ...