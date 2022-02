La Camera di commercio premia il lavoro e il progresso economico

(Di martedì 8 febbraio 2022) Bergamo. Ladi, dopo due anni di sospensione dovuta all’emergenza sanitaria, riprende la storica iniziativa partita nel 1952 che assegna riconoscimenti e premi a favore di lavoratori e imprese distintisi nella costruzione del. La 60ª edizione del premio porta con sé numerose novità che ampliano la platea dei destinatari, che ora includono tre nuove categorie di imprese. Il bando di concorso si rivolge innanzitutto ai dipendenti, non del settore pubblico, che hanno lavorato ininterrottamente per non meno di 30 anni, o 25 se donne, alle dipendenze della stessa impresa. Per questa categoria sono previsti 50 premi. Anche le imprese si possono candidare: sono infatti previsti 35 premi per quelle con più di 30 anni di ininterrotta attività. Tuttavia, la novità di questa edizione è la ...

Advertising

GiuseppePepe10 : RT @LaCnews24: L’ente lancia l’allarme sull’aumento di luce e gas: «I numeri che ci vengono riportati dalle imprese sono preoccupanti. Il r… - BortoneMauro : RT @LecceSette: Mario Vadrucci eletto Presidente della Camera di Commercio di Lecce - LaCnews24 : L’ente lancia l’allarme sull’aumento di luce e gas: «I numeri che ci vengono riportati dalle imprese sono preoccupa… - valeria__bosco : RT @confartigianato: Il Vice Segretario di #Confartigianato e Direttore del Patronato #Inapa, Mario Vadrucci, è stato eletto all'unanimità… - ConsultingGF : E niente @NicolaPorro è così: avrebbe anche i numeri per essere un buon giornalista ma poi prevale la sua anima com… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera commercio

... mentre la liquidazione passa dal lavoro di liquidatori e cancellazione dell'azienda dal Registro delle Imprese alladisenza necessità di rivolgersi a tribunali e giudici. Come ...E' stata firmata questa mattina al Palazzo camerale la convenzione tra ladie l'Atm S.p. A. che permetterà a venti "neet", giovani disoccupati o inoccupati, di svolgere per sei mesi un tirocinio formativo retribuito all'Azienda Trasporti Messina nell'...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...